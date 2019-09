Rouhani väitel pakkus USA kohtumise eest Iraanile kehtestatud sanktsioonide tühistamist

«Saksa kantsler, Briti peaminister ja Prantsuse president olid seal (New Yorgis). Nad nõudsid selle kohtumist toimumist ja ütlesid, et ka Ameerika on lubanud sanktsioonid tühistada,» ütles Rouhani reedel riigitelevisioonis.

Rouhani on pikka aega rõhutanud, et läbirääkimised USA ja Iraani vahel ei tule kõne alla enne, kui Washington tühistab riigile kehtestatud sanktsioonid ja lõpetab maksimaalse surve kampaania islamivabariigi vastu.

«Iraan tahtis, et ma tühistaksin neile kehtestatud sanktsioonid, et me saaks kohtuda. Ma ütlesin, et loomulikult mitte,» kirjutas Trump Twitteris.