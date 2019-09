Meedia: Berliinis Gruusia kodaniku tapnud mees tegutses Kremli mahitusel

Juurdluses osalesid portaalid Bellingcat, Insider, Dosje ning Saksa väljaanne Spiegel. Viimane kirjutab, et tšetšeeni rahvusest Gruusia kodaniku Zelimhan Hangošvili tapmise tellisid Venemaa võimud. Muu hulgas märgitakse, et tapmises kahtlustatav on Venemaa kodanik, kellele loodi mitme riikliku asutuse abil valeisik nimega Vadim Sokolov.

Juurdluse käigus tehti kindlaks, et Venemaa passiregistris on kahtlusaluse nime juures märge «Isiku andmed on seadusega kaitstud». Sama märge oli ka Suurbritannias endist Vene sõjaväeluurajat Sergei Skripali ja tema tütart mürgitada üritanud GRU ohvitseride nimede juures.

Tähelepanuväärne on ka asjaolu, et «Vadim Sokolovi» andmed ilmusid Venemaa maksuameti andmebaasi alles siis, kui ta oli juba 49-aastane. Spiegeli hinnangul on see peaaegu võimatu, kuna venemaalased registreeritakse andmebaasis ja nad saavad maksumaksja identifitseerimisnumbri kohe, kui hakkavad tööle.

Arvatakse, et niinimetatud Sokolovile vormistati maksumaksja identifitseerimisnumber selleks, et tal oleks lihtsam Prantsuse viisat saada – just selle abil saabuski ta Euroopa Liitu.

Samuti on selgunud, et kuigi dokumentide järgi on kahtlusaluse elukohaks Brjanski linnas asuv korter, elab sellel aadressil juba ammu hoopis teine isik, kes ei tea Sokolovist midagi.

Spiegeli hinnangul viitab kõik kuriteo poliitilisele iseloomule. Teisisõnu, pärast Skripalide juhtumit tegutses Venemaa sarnase stsenaariumi järgi ka Saksamaal. «See võib viia diplomaatilise kriisini,» märgib väljaanne.