NASA: India maandurit pole senini leitud

«Fotode tegemise hetkel oli eha ning suurt osa maastikust katsid varjud, võimalik, et maandur Vikram on peidul mõnes varjus,» teatas NASA.

India kosmoseuuringute organisatsioon teatas hiljem, et on maanduri asukoha tuvastanud, kuid kontakti loomine sellega on ebaõnnestunud. NASA teadaande järgi oli Vikramil «raske maandumine».