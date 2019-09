USA eriesindaja Ukrainas lahkus ametist

Telekanal NBC teatas mõni aeg varem, et Volker viis ühe Kiievi ametniku kokku Rudy Giulianiga, kes on Trumpi advokaat.

Giuliani on käilakuju nende seas, kes nõuavad, et Kiiev uuriks Trumpi demokraadist rivaali Joe Bideni ja tema poja Hunter Bideni tegemisi Ukrainas. Nõudmise kriitikute arvates on see Trumpi katse leida kompromiteerivaid andmeid presidendiks pürgiva Bideni kohta.