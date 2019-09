Afganistanis algasid presidendivalimised ja kärgatasid pommid

Valimistel ennustatakse võitu praegusele presidendile Ashraf Ghanile või riigi kõrgeimale täidesaatvale ametnikule Abdullah Abdullah'le.

Islamiliikumine Taliban on kaks kuud kestnud kampaaniaperioodi ajal korraldanud mitmeid pommirünnakuid ning ähvardas korduvalt viia läbi rünnakuid ka hääletuse ajal valimisjaoskondades.

Täna hommikul kärgatas pomm Kandahari linnas Afganistani lõunaosas, viga sai vähemalt 15 inimest. Väiksemad plahvatused on leidnud aset mitmes teises valimispunktis üle terve riigi.

«Rahu on meie rahva esimene soov,» ütles pealinnas Kabulis valimas käinud Ghani.

«Meie teekaart (rahuni) on valmis, ma tahan rahvalt luba ja volitusi, et me saaksime rahu poole püüelda,» ütles ta.

Kabuli tänavatele on toodud suured julgeolekujõud, samuti on linna sisenemine keelatud ka veoautodele, et välistada suuremaid pommirünnakuid.

«Ma tean, et on turvaohud, kuid pommid ja rünnakud on muutunud osaks meie igapäevaelust,» ütles üks valijatest AFP-le. «Ma ei karda, me peame valima, kui me tahame oma elusid muuta,» lisas ta.

Umbes 9,6 miljonit afgaani on valimisteks registreeritud ning tõenäoliselt tuleb hääletama veel vähem, kirjutas AFP.

Aastal 2014 kuulutasid nii Ghani kui Abdullah ennast presidendivalimiste võitjaks. Valimisi saatsid süüdistused ulatuslikust pettusest ning vägivald, mis viis põhiseadusliku kriisini.

«Minu ainsaks palveks valimiskomisjonile on see, et nad tagaksid valimiste läbipaistvuse, sest mitmed inimesed on usalduse kaotanud,» sõnas üks hääletama tulnud inimestest.

Afganistani valimised algasid kell seitse hommikul kohaliku aja järgi umbes 5000 valimisjaoskonnas üle terve riigi. Võimud kavatsesid avada veel mitusada valimispunkti, kuid see osutus julgeoleku tõttu võimatuks.

Kokku tagab valimisjaoskondade juures turvalisust 72 000 sõdurit.

USA saatkond Kabulis teatas avalduses juba mitmetest kaebustest julgeoleku, pettuse ja «ebavõrdse mänguvälja» kohta.