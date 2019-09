Süüria nõudis USA ja Türgi vägede lahkumist oma pinnalt

«Ühendriikidel ja Türgil on Põhja-Süürias seadusevastane sõjaline kohalolek,» ütles Süüria välisminister Walid al-Muallem ÜRO peaassambleel. «Kõik välisväed, mis tegutsevad meie aladel ilma meie loata, on okupandid ning peaksid lahkuma viivitamatult.»

Kui nad keelduvad, on Süürial tema sõnul õigus «rakendada mis tahes kujul ja kõiki vastumeetmeid, mida rahvusvaheline õigus lubab.

Ühendriikidel on Süürias umbes 1000 sõdurit äärmusrühmituse Islamiriik (IS) vastu võitleva koalitsiooni missioonil.

Ühendriikide president Donald Trump on öelnud, et tahab sõdurid Süüriast kiiresti koju tuua, kuid sõjaväeametnikud on propageerinud vägede etapiviisilist äratoomist.

Muallem nimetas Türgit ja USA-d sedavõrd ülbeks, et nad peavad arutelusid ja sõlmivad kokkuleppeid niinimetatud turvatsooni loomiseks Süürias, justkui see toimuks nende endi territooriumil. Damaskus lükkab tema sõnul tagasi kõik kokkulepped, mis on sõlmitud ilma selle nõusolekuta.

Türgi ja USA sõlmisid augustis kokkuleppe turvatsooni loomiseks Süüria kirdeossa, mille eesmärk on liigutada Ühendriikide toetatud kurdi rahvakaitseüksuste (YPG) võitlejad eemale Türgi piirialadelt.

Puhvertsooni laius on 5-14 kilomeetrit ja kokkulepe näeb ette ka raskerelvastuse väljaviimist 20 kilomeetri sügavusest tsoonist. Tsooni lõplikus laiuses ei ole Ankara ja Washington veel kokku leppinud.

Süüria verine sõda on rohkem kui kaheksa aasta jooksul tõmmanud endasse mitme välisriigi sõjaväed ja tuhanded välisvõitlejad, kes heitlevad mõjuvõimu pärast riigis ja regioonis laiemalt.

Enamik riigist on naasnud Damaskuse režiimi kontrolli alla, kuid mässulised ja islamiäärmuslased kontrollivad Süüria loodeosas asuvat Idlibi provintsi ja Eufrati jõe idakaldal on suured alad USA ja teiste lääneriikide toetusega kurdi-araabia relvarühmituse Süüria Demokraatlikud Jõud (SDF) kontrolli all.

Idlibi provints ja selle naaberalad on Süüria mässuliste viimane kants, mis on suuresti äärmusrühmituse Hayat Tahrir al-Sham kontrolli all.

Süüria valitsusväed on alates aprilli lõpust Venemaa toel pealetungil džihadistide viimasele kantsile Süürias, mis veel president Bashar al-Assadi režiimile vastupanu osutab. Pärast mitu kuud väldanud pommirünnakuid alustati augusti algul maismaapealetungi. Tagasi on vallutatud alasid Idlibis ja sellega külgnevates Hama, Aleppo ja Latakia provintsides.

Süüria loodeosas on alates 31. augustist suuresti pidanud relvarahu, kuigi vaatlejad on teatanud hootistest õhurünnakutest.

Damaskuse režiim on kuulutanud piirkonnas kehtiva relvarahu ajutiseks.