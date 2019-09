End turistidele avav Saudi Araabia asub jõustama kombekusreegleid

Kuningriigi siseministeerium teatas, et on tuvastanud 19 sellist rikkumist, kuid jättis karistused täpsustamata.

«Uued regulatsioonid nõuavad meestelt ja naistelt tagasihoidlikult riietumist ja kiindumuse avalikust väljanäitamisest hoidumist. Naistel on õigus tagasihoidlikku riietust vabalt valida,» vahendas valitsuse avaldus siseministeeriumi juhiseid.

«Regulatsioonide mõte on tagada, et kuningriigis viibivad külalised ja turistid oleksid teadlikud avalikku käitumist reguleerivast seadusest ja peaksid sellest kinni,» seisis teates.

Saudi Araabia teatas reedel osana jõupingutustest mitmekesistada oma naftast sõltuvat majandust, et 49 riigi kodanikel on nüüd õigus külastada riiki 90 päeva kehtiva turismiviisaga.

Ülikonservatiivne moslemiriik, kus on keelatud alkoholi tarbimine ja mis on sugude lahus hoidmise poolest kurikuulus, on praegu ebatõenäoline sihtkoht rahvusvaheliste turistide jaoks, kui jätta välja Meka ja Medina pühasid linnu külastavad palverändurid.