Myanmar tahab rohingjad senisest paremasse keskkonda repatrieerida

Myanmari riiginõuniku kantselei minister Kyaw Tint Swe ütles ÜRO Peaassambleel peetud kõnes, et riik teeb Bangladeshi ja ÜRO-ga koostööd pikaajaliste ja praktiliste lahenduste leidmiseks, et rohingjad saaksid riiki tagasi pöörduda.

«Me jagame täielikult rahvusvahelise kogukonna muret Arakanis kogukondi mõjutava vägivalla pärast,» ütles Kyaw Tint Swe. «Meie prioriteet on kiirendada repatrieerimist ja luua kontrolli läbinud tagasipöördujatele senisest soodsam keskkond.»

ÜRO Myanmari uurimisrühm soovitas eelmisel aastal anda Myanmari sõjaväe juhtkonna genotsiidi, sõjakuritegude ja inimsusevastaste kuritegude toimepanemise tõttu kohtu alla. Myanmari on süüdistused tagasi lükanud.

Kolm ja pool aastat pärast seda, kui tsiviilvalitsus võttis Myanmari juhtimise relvajõududelt ametlikult üle, ütles Kyaw Tint Swe, et «üleminek autoritaarsuselt demokraatlikule süsteemile on aukartustäratav väljakutse».

Sellest hoolimata lükkas ta tagasi võimaluse, et rohingjade repatrieerimise tingimused määraks keegi teine peale Myanmari ja Bangladeshi.

«Naabritevahelised küsimused tuleb lahendada kahepoolselt ja sõbralikul viisil,» ütles Myanmari minister ÜRO Peaassambleel. «On tehtud järjekindlaid üleskutseid Myanmarile survet avaldada. Samuti on kutsutud looma Myanmaris turvatsooni. Selline nõudmine ei ole ei õigustatud ega teostatav.»

«Me ei reageeri hästi sunnile, mis on lahutatud aususest ja kaalutlusest, mida riikide pere suveräänne ja sõltumatu liige väärib,» ütles Kyaw Tint swe.

Minister lükkas ka tagasi võimaluse, et Rahvusvaheline Kriminaalkohus (ICC) võiks osaleda Myanmaris rohigjate suhtes toime pandud rikkumiste uurimises.

Rohingjasid kui moslemivähemust on budistlikus Myanmaris koheldud aastaid sisserändajatena Bangladeshist. Kodakondsust neil ei ole ning nad on sunnitud elama apartheidilaadsetes tingimustes, nende liikumine on piiratud, nagu ka juurdepääs haridusele ja tervishoiule.