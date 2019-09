Iraani välisminister saudidele: julgeolekut ei saa osta

«Nad arvavad, et samal viisil nagu nad on seni ostnud raha eest kõike ja suutnud osta relvi, sõprust ja toetust, saavad nad raha eest osta ka julgeolekut,» ütles ta, kutsudes Ar-Riyadi «heitma selle illusiooni kõrvale».

Saudi Araabia ja Iraan on pidanud aastakümneid võitlust regionaalse domineerimise eest ning toetavad Jeemeni sõjas vastasleere.

Kahe riigi pinged on viimastel kuudel süvenenud, seda eriti pärast rünnakut Saudi Araabia naftarajatiste vastu varem sel kuul.

Ar-Riyadi liitlased USA ja Euroopa suurriigid on süüdistanud drooni- ja tiibraketirünnakus Teherani.

Zarif ütles IRNA-le, et Ar-Riyad süvendab pingeid selleks, et «avada välismaalastele tee sisenemiseks piirkonda».

Iraani välisminister rõhutas, et pingete leevendamise tee on «absoluutselt selge ja selleks on Jeemeni sõja lõpetamine».