Erdoğan: Türgi jätkab püüdlusi Khashoggi mõrva selgust tuua

President kirjutas, et Türgi jätkab küsimustega: «Kus on Khashoggi säilmed? Kes allkirjastas ajakirjaniku surmaotsuse? Kes saatis 15 mõrvarit kahe lennukiga Istanbuli?»

Saudi kroonprints Mohammad bin Salman ütles pühapäevases teleusutluses, et võtab Khashoggi tapmise eest «täieliku vastutuse», kuid eitas väiteid, et tema andis mõrvaks korralduse.

Kuningriigi võimude teatel panid mõrva toime «volitusteta tegutsenud» Saudi ametnikud, kellest 11-le on Saudi prokuratuur esitanud süüdistuse. Prokuratuur nõuab viiele süüalusele surmanuhtlust.

Mohammad bin Salman on langenud Khashoggi mõrva tõttu suure surve alla ja Washington Postile kaastööd teinud ajakirjaniku tapmine on halvendanud Saudi Araabia suhteid Ühendriikidega, eriti selle kongressiga, kuigi president Donald Trump on väljendanud kroonprintsile oma vankumatut toetust.