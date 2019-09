Terroristid ründasid Somaalias USA sõjaväebaasi ja Euroopa Liidu instruktorite konvoid

USA Somaalia diplomaatiline esindus eitas Al-Shabaabi võitlejate tungimist baasi territooriumile ja teatas, et Somaalia julgeolekujõud lõid rünnaku tagasi.

«Oleme tänulikud, et SNA (Somaalia Rahvusarmee) ridades ei olnud mitme rünnaku järel ohvreid,» lisas USA esindus.

USA Aafrika väejuhatus (AFRICOM) teatas AFP-le, et jälgib olukorda. «Teeme tööd, et kinnitada vahejuhtumi üksikasju ja anname rohkem teavet kohe, kui me saame faktidele kinnitust.»