Boris Johnsonit tabas ahistamissüüdistus

Sunday Timesi ajakirjanik Charlotte Edwardes väitis, et Johnson haaras ühel 1999. aastal toimunud lõunasöögil laua all tema jalast. Naise sõnul näpistas Johnson laua all tema reie sisekülge ning olevat samal üritusel käperdanud veel üht naist. Toona oli Johnson ajakirja Spectator toimetaja.

Edwardes istus üritusel Johnsoni kõrval. «Valatakse rohkem veini, juuakse rohkem veini. Laua all tunnen Johnsoni kätt oma jalal, ta pigistab seda. Tema käsi on kõrgel minu reie peal ja tema sõrmede vahel on piisavalt nahka, et panna mind järsku sirgelt istuma,» kirjutas naine Sunday Timesis.

Peaministri büroo otsustas väiteid esmalt mitte kommenteerida, kuid ütles hiljem, et süüdistus ei vasta tõele. Guardiani allikate kohaselt on Johnson naise sõnade peale maruvihane ning väidab, et sellist asja ei juhtunud.

Edwardes kirjutas eile õhtul Twitteris: «Kui peaminister juhtumit ei mäleta, siis on mul temaga võrreldes selgelt parem mälu.»

Johnsoni vastaskandidaadina erakonna liidriks pürginud Matt Hancock väitis esmalt, et tegu on peaministri isiklikku elu puudutava asjaga. Hiljem ütles ta Channel 4-le, et tunneb Edwardesit ning peab naist usaldusväärseks.

Johnson lootis sel nädalal Manchesteris toimuva parteikongressi ajal leida toetust oma üleskutsele Brexit lõpule viia ning juhtida tähelepanu mitmele sisepoliitilisele muutusele, mida tema valitsus kavandab.

Nüüd on aga tähelepanu keskpunktis Johnsoni käitumine isiklikus elus. Juunis kirjutas Briti meedia, et Johnsoni ja tema elukaaslase Carrie Symondsi Londonis asuvasse korterisse kutsuti valju tülitsemise tõttu politsei.

Peaministri liitlased on aga asunud peaministri selja taha. Näiteks parlamendisaadik Rachel Maclean ütles, et töötab feministist peaministri alluvuses. «Ma olen feminist. Ütlen selle uhkelt välja ja olen uhke, et kuulun feministi poolt juhitud valitsusse.»

Endine kaitseminister Penny Mordaunt väitis, et kuigi Johnsoni stiil võib olla kohmakas, hoolib ta väga naistest ja tüdrukutest.

Mõned konservatiivsed aktivistid on samas mures. Üks neist teatas, et lahkus parteist, sest tema jaoks on vastuvõetamatu Johnsoni suhtumine naistesse. Samuti kritiseeris ta teisi erakonda kuuluvaid naisi, kes Johnsonit kaitsma on asunud.

Leiboristist parlamendisaadik ja varivalitsuse liige Dawn Butler kirjutas kõrgetele valitsuse liikmetele, nõudes kohest ja põhjalikku uurimist seoses Sunday Timesi väidetega. Butleri sõnul on Johnson korduvalt kuritarvitanud oma ametipositsiooni.

Ta vihjas hiljuti paljastatud väidetavale huvide konfliktile ja riigi raha kuritarvitamise süüdistusele. Hiljuti tuli avalikuks Johnsoni suhe USA ettevõtja Jennifer Arcuriga, kelle ettevõte sai Briti valitsuselt rahalist toetust. Johnson ei andnud juhtumiga seoses teada huvide konfliktist.