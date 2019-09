Norra julgeolekuportaal: Põhja-Norras tegutsevad Vene eriväelased

Väljaande teatel pärinevad nende andmed liitlasriikide luureteenistustelt. Dokumentide kohaselt olid Svalbardi saartel märgatud Vene eriväelased otseselt seotud Barentsi merel toimuvate Venemaa sõjaväeõppustega.

Aldrimeri teatel on teavet kinnitanud neli erinevat allikat kolmest riigist. «Venemaa taktikalised üksused on korraldanud sõjalisi operatsioone Svalbardil ning samal ajal on Venemaa üksused läbi viinud luuret Norra maismaal,» ütles üks allikas. Selge pole see, kas Venemaa operatsioonid on käimas ka praegu.

Luureraportite kohaselt teevad Vene dessantväelased põhjas koostööd poolsõjaväelise üksuse ehk eraarmeega. Ühe analüütiku sõnade kohaselt on eraarmee NATO-le tuttav seoses Krimmi annekteerimisega. Lisati, et põhjapoolsetel aladel tegutseb ka Venemaa sõjaväeluure (GRU) eriüksus Spetsnaz.

Svalbardi saared. FOTO: HANNAH MCKAY / REUTERS / Scanpix

Väidetavalt on Venemaa põhjalaevastik mobiliseerinud vähemalt ühe eriotstarbelise allveelaeva P-650, mille eesmärgiks on just eriväelaste varjatud kohaletoimetamine. Portaali teatel on Venemaa luurajad Norra ranniku lähedale jõudmiseks kasutanud muu hulgas ka Vene kalalaevu. Väidetavalt on üksused kohale toimetatud hilisõhtuti või öösiti.

Aldimeri allikate kohaselt on luureoperatsioone lisaks Svalbardile korraldatud ka Norra maismaal, kuid allikad keeldusid selle kohta edasiste kommentaaride jagamisest. Kirjutati, et Põhja-Norras võivad viibida ka erariietes eriväelased Venemaa poolsõjaväelisest üksusest.

Kommenteerida ei soovinud väiteid ei Norra kaitseministeerium ega ka luure. Vaikis ka Svalbardi kuberner, kelle sõnul pole tal võimalik sellist juttu kommenteerida. Venemaa esindaja Oslos väitis aga, et tegu on libauudisega, mille eesmärgiks on Venemaa maine kahjustamine, vahendas Interfax.

Märgitakse, et Venemaa eriväelased luuravad pidevalt Norras ning kaardistavad territooriumi.

Väljaande teatel on sellise tegevuse avastamine ja paljastamine Norra jaoks oluline. Avastamise korral tavaliselt juhtumitest avalikult ei räägita ning paljastatud agendid kuulutatakse Norras mittesoovitavateks isikuteks. Väidetavalt viib Venemaa suure osa oma luureoperatsioonidest läbi Venemaa Oslo saatkonna diplomaatilise kattevarju all.

Luuretegevus on eriti intensiivne Põhja-Norras ja sealset tegevust koordineerib peamiselt Venemaa Julgeolekuteenistuse (FSB) Murmanski haru. Luureinfo kogumine Kesk- ja Lõuna-Norras kuulub aga peamiselt Oslo saatkonnas tegutsevate FSB agentide pädevusse.

FOTO: TASS / Scanpix

Märgitakse, et Põhja-Norra kohati keerulisel maastikul eelistavad Vene luurajad liikumiseks kasutada Toyota maastureid. Ühe allika sõnul ei olda alati oma tegevuse varjamisega kuigi hoolikad ja mõnikord tuleb ette, et ringi liiguvad Venemaa numbrimärkidega maasturid. Kasutatud on ka teistest põhjamaadest renditud autosid.

Aldrimeri teatel on liitlaste luureinfo kogumise üheks eesmärgiks tõestada, et Venemaa regulaarvägede üksused viivad oma operatsioone läbi Norra territooriumil. Aldrimerile pole teada, kas USA jagas Norraga täielikku luureinfot või jäeti osa teavet allikate ja meetodite kaitsmiseks edasi andmata.