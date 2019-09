Kreeka tahab tuleva aasta lõpuks Türki tagasi saata 10 000 migranti

Türgi president Recep Tayyip Erdoğan on ähvardanud, et hakkab laskma põgenikel uuesti riigist Läände lahkuda, kui rahvusvahelised partnerid ei anna talle rohkem raha 3,6 miljoni Süüria põgeniku toetuseks.

Mitsotákis ütles järgmisel päeval pärast Erdoğaniga kohtumist, et 2016. aasta pakett, millega EL lubas Türgile migrantide peatamise eest kuus miljardit eurot, on «tõsise surve» alla sattunud.

Juuli algul ametisse astunud Mitsotákis on lubanud suhtuda migratsiooni rangemalt kui tema vasakpoolne eelkäija Tsípras, kes võttis põgenikud humanitaarkaalutlustel vastu.

Mitsotákise valitsus on juba teatanud Kreeka merepatrullide hoogustamisest Egeuse merel, sulgenud tagasilükatud asüülitaotlusega migrantide majutuskeskusi ja plaanib asüülisüsteemi ümber korraldada, seisis valitsuse esmaspäevases avalduses.

Laagri elanike sõnul hukkusid pühapäeval Moria põgenikelaagris tulekahjus naine ja laps. Laagris elab umbes 13 000 inimest, kuid see on mõeldud majutama vaid 3000 inimest.

ÜRO pagulasamet (UNHCR) hoiatas esmaspäeval, et olukord Morias on kriitiline ja vajab kohest sekkumist. «Me teeme üleskutse kiirendada ümberpaigutamist ja parandada tingimusi Morias,» ütles UNHCR-i kõneisik Boriss Tšeširkov.

Kreeka võõrustab umbes 70 000 peamiselt Süüria põgenikku ja migranti, kes on alates 2015. aastast kodumaalt Türgi kaudu riiki saabunud.

Kreeka valitsuse andmeil on viimase kolme kuu jooksul Lesbosel maabunud umbes 10 000 inimest.

Migrandivoo järk-järguline suurenemine on tekitanud Kreeka Egeuse mere saartel asuvates pagulaslaagrites ohtlikud tingimused.

«Me oleme 2015. aastaga võrreldes erinevas taustsüsteemis...Kuid see on kaugelt halvim periood, mille me oleme pärast EL-i ja Türgi kokkuleppe sõlmimist läbi teinud,» ütles Kreeka kodanikukaitse aseminister Lefteris Economou esmaspäeval ajakirjanikele.