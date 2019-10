USA nabis topeltagendi abiga kinni Hiina heaks luuranud ameeriklase

Prokurör David Andersoni sõnul tegutses 56-aastane Edward Peng Xuehua seadusvastase välisagendina ning edastas Hiinale Ühendriikide riikliku julgeoleku kohta käinud salastatud materjale. Justiitsministeerium kasutab seadusvastase välisagendi määratlust sageli just luurekaasustes.

«Käitumine, mille vastu selles kaasuses süüdistus esitati, on kombinatsioon vanaaegsetest luuremeetoditest ja kaasaegsest tehnoloogiast,» lausus Anderson. «Täna avaldatud süüdistused on haruldane vaade Hiina Rahvavabariigi salajastesse püüdlustesse saada Ühendriikidelt salastatud riikliku julgeoleku teavet.»

Prokuratuuri andmeil tegutses California osariigis Haywardis elav Peng Hiinas asuvate ametnike kontrolli all ja juhendamisel, kui viis 2015.-2018. aastal Pekingile ühelt inimallikalt saadud salastatud infot.

Topeltagendioperatsioon

Tema nimele on registreeritud firma US Tour and Travel, mis teenindas Ühendriikidesse õppima tulla plaaninud hiinlasi.