Meedia: politsei tulistas Hongkongis meeleavaldaja pihta

The Guardiani teatel on andmeid sellest, et politsei on esmakordselt Hongkongis meeleavaldajate vastu kasutanud teravmoona. Protestija sai tabamuse rindu. Standnewsi poolt avaldatud videos on näha, kuidas veritsev meeleavaldaja palub teistelt abi.

Politsei on meeleavalduste käigus varasemalt põhjustanud tõsiseid vigastusi kummikuulidega, kuid tänini kasutati teravmoona vaid hoiatamiseks. Täna on Guardiani teatel teravmoona kasutatud viies erinevas kohas. Inimõigusorganisatsioon Amnesty International on kritiseerinud võimuesindajaid liigse jõu kasutamises.

Hongkongi politsei lootis heidutada demokraatiameelseid proteste Hiina Rahvavabariigi asutamise 70. aastapäeval, samal ajal kui kohalikud ametnikud vaatasid lipuheiskamise tseremooniat turvakaalutlustel suletud uste tagant.

Ametivõimud karmistasid aastapäeva eel turvakontrolle ja teatasid enam kui kahekümne metroojaama sulgemisest. Politsei viis tänavatel ja ühistranspordis läbi ka inimeste pistelist kontrolli.

Sellest hoolimata kogunesid tuhanded inimesed Hiina erihalduspiirkonna Causeway Bay linnajaos rongkäigule, trotsides võimude otsust mitte lubada seal meeleavaldust korraldada ja politsei hoiatust ebaseaduslikel kogunemistel osalemise kohta.

Politsei soovitas tuhandetel protestimarsis osalejatel tungivalt sündmuspaigalt võimalikult kiiresti lahkuda. Vähemalt neljas kohas lasi politsei käremeelsemate protestijate vastu käiku pisargaasi ja kummikuulid.

FOTO: MOHD RASFAN / AFP / Scanpix

Causeway Bay on olnud viimasel neljal kuul meeleavaldajate ja politseinike tavapärane võitlustanner. Linnajaos olid vägivalla hirmus suletud paljud poed. «Seiske Hongkongi kõrval, võidelge vabaduse eest!» hüüdsid rongkäigus marssivad meeleavaldajad.

Väiksemad loata meeleavaldused korraldati Wanchai, Sha Tini ja Tsuen Wani linnajagudes ning Briti konsulaadi ees.

Tsuen Wanis läks maskides meeleavaldajate ja märulipolitsei vahel kähmluseks. Mitu inimest peeti kinni, kuid politsei oli sunnitud taanduma lähedalasuvasse linnavalitsuse hoonesse.

Võimude väitel pritsisid protestijad Tuen Munis politseinike pihta söövitavat vedelikku ning demonstreerisid pilti politseinikust, kelle ülakehal olid selle jäljed selgelt näha.

Suurim protestimarss toimus Hongkongi saarel, kus tohutu rahvahulk püüdis tungida Hiina keskvõimu sümboliseeriva hoone ette. Märulipolisei ahelikud peatasid rahvahulga ja sundisid taanduma.

Politseinikud Hong Kongis. FOTO: ANTHONY WALLACE / AFP / Scanpix

Aset leidis ka vahejuhtumeid, kus Hiina presidendi Xi Jinpingi portreed pilluti munadega, rebiti maha Hiina rahvavabariigi asutamise 70. aastapäeva plakateid ja tallati loosungeid jalge alla.

Märgina linnas valitsevast ebakindlusest vaatasid linnaametnikud Hiina lipu heiskamist sadamas ühest lähedalasuvast konverentsikeskusest. Alates Hongkongi üleandmisest 1997. aastal Ühendkuningriigilt Hiinale on ametnikud alati osalenud tseremoonial õues, seda isegi paduvihma ajal.

Juunis alguse saanud demokraatiameelne protestilaine on teinud ametnike jaoks avalikus ruumis liikumise aga aina ohtlikumaks. Siseruumist vaadati lipuheiskamist ka 1. juulil, mil tähistati Hongkongi üleandmise 22. aastapäeva. Toona olid tänavad täis meeleavaldajaid, kes hiljem piirasid linna parlamenti.

Hongkongi liider Carrie Lam osales külalisena Puna-Hiina sünnipäeva suurejoonelisel tähistamisel Pekingis. Tema asetäitja Matthew Cheung pidas kõne, kus ta kiitis Hiina viimase 70 aasta arengut.

Ta lisas aga, et ametnikud peavad mõistma, et nad vajavad uut mõtlemist, et lahendada sügavad probleemid Hongkongis.

Wanchai piirkonnas sümboolset kirstu kandvat demokraatiameelsete seadusandjate rühma ründasid Pekingi toetajad. Politsei sekkus ja lõi kähmluse laiali. Sadama teisel poolel Tsim Sha Tsuis laulis rühmmeeleavaldajaid laulu «Hiilgus Hongkongile», mis on üks protestiliikumise hümne.

Samal ajal kogunes sadamas umbes 50 inimest, kes lehvitasid Hiina lippe ja hõikasid «Elagu emamaa!»