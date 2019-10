PM UKRAINAS. Tänavaküsitlus: kas ukrainlased tahavad välismaal töötada?

Eesti siseminister Mart Helme väitis septembri esimeses pooles, et Eesti on sattunud idapoolse rändesurve alla ning käskis uurida võimalust Ukraina kodanikele kehtiva viisavabaduse tühistamiseks.

Välisminister Urmas Reinsalu kritiseeris selle peale Helmet ning ütles, et Ukraina kodanike viisavabaduse äravõtmine ühepoolselt ei ole mõistlik ega ka võimalik. Ta rõhutas, et suurem osa ukrainlastest tuleb Eestisse tööle vastavate viisade alusel, kuid tunnistas, et viisareeglite rikkumise osas on vaja kord majja lüüa.