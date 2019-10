Johnson võib Iiri piiri osas lubadustest taganeda

See tähendab, et Johnson on taganemas oma lubadusest mitte luua piiritaristut. Plaan tuli avalikuks neljast dokumendist, mille Johnsoni leer Brüsselile esitas.

RTE sai võimaluse tutvuda saladuses hoitud dokumentidega. Ringhäälingu teatel tekitataks plaanide kohaselt tollipostid piirist mõlemal pool viie 5-10 miili (8-16 kilomeetri) kaugusele ning seal tegeletaks import- ja eksportkaubaga.

Kaupmeestele jääks võimalus esitada dokumendid nendes tollipostides sarnaselt Euroopa ühisturu eelsele ajale. Teiseks võimaluseks oleks lasta oma veokeid elektrooniliselt reaalajas jälgida.

On väga väike tõenäosus, et Iiri valitsus sellise plaani heaks kiidaks. Peaministri büroo pressiesindaja väitis aga, et mingil juhul ei pakuta välja piirikontrolli. Ta rõhutas, et see on kindel lubadus.

FOTO: PAUL FAITH / AFP / Scanpix

Ühe valitsusallika sõnul oli lekkinud raporti puhul tegu eksitusega ning tegelikkuses on võimalus, et kaupa kontrollitakse veoki lähtepunktis või sihtkohas. Allika sõnul oleks kontrolli vaja harva, kuid sellistel juhtudel viidaks see läbi vabrikutes või tootmishoonetes.

Iiri asepeaminister Simon Coveney teatas Twitteris, et Johnsoni lahendus ei ole isegi mõeldav ning kutsus Briti valitsust esitama tõsiseid ettepanekuid. «Põhja-Iirimaa ja Iirimaa väärivad paremat,» ütles ta.

Plaani kritiseeris nii Iiri partei Sinn Féin kui ka Põhja-Iiri Sotsiaaldemokraatlik Tööpartei (SDLP). Sinn Féini liider Mary Lou McDonald ütles, et Johnsoni idee pole isegi arutamist väärt. SDLP juhi Colum Eastwoodi hinnangul pole vahet, kas tollipostid on piirist ühe miili, viie miili või kümne miili kaugusel. «Füüsilise kontrolli olemasolu tekitab majanduse ja julgeolekuga seotud väljakutseid, mis on vastuvõetamatud,» sõnas ta.

Keir Starmer. FOTO: Hugo Michiels / ZUMAPRESS.com / Scanpix

Leiboristid on sama meelt. Varivalitsuse Brexiti-minister Keir Starmer ütles, et selline lahendus paneks suure administratiivkoormuse ettevõtetele. Samuti tõi ta välja, et lahendused toetuvad tehnoloogiale, mida pole välja arendatud.

«Tõeks osutumise korral tähendaks see taganemist Põhja-Iirimaa inimestele kaks aastat tagasi antud lubadusest, et ei taastata kõva piiri ega sellega seotud kontrolle,» lisas Starmer.

Plaan lekkis ajal, mil Johnson valmistab ette ametlikke ettepanekuid, millega järgmisel nädalal Brüsselisse läbirääkimistele minna, surumaks läbi muutused lahkumisleppe osas.

Guardiani teatel erinevad osapoolte mõtted endiselt märkimisväärselt, kuid Konservatiivse Partei kõige euroskeptilisemate liikmete positsioon on enne salajaste läbirääkimiste algust pehmenenud. Euroskeptikuid koondava ERG parlamendigrupi juht Mark Francois paistab olevat avatud mõttele uue lahkumisleppe leidmiseks.

Ta andis märku, et oleks valmis kaaluma lepet isegi juhul, kui selles sisalduks mingil moel vastuoluline Iiri piiri tagavaraplaan. Ta vihjas parteikongressil peetud kõnes, et isegi partei kõige tulihingelisemad Brexiti-pooldajad on valmis lepet toetama.

Mark Francois. FOTO: HENRY NICHOLLS / REUTERS / Scanpix

«Mõnikord on öeldud, et hääletame ükskõik mille vastu. See ei vasta tõele,» vihjas Francois oma mõttekaaslastele, kes eelmise peaministri Theresa May leppe kolm korda maha hääletasid. «Kui on mingisugune lepe, olgu selleks tagavaraplaan või midagi muud, siis tutvume oma kolleegidega sellega väga põhjalikult. Lõppude lõpuks käib jutt rahvusvahelise leppega seotud õigusest. Ma tutvun leppega, kui see peaks tulema,» ütles ta.

Euroskeptilise mõttekoja Bruges Group üritusel sõnas Francois, et kui lepe tähendaks päriselt ka järgmise kuu lõpus Euroopa Liidust lahkumist, siis oleks ta esimene inimene, kes sellele oma heakskiidu annaks. Kui see kohest lahkumist ei tähenda, siis kavatsetakse vastu hääletada.

Neid kommentaare tõlgendati muutusena ERG liikmete mõtlemises ning see võib tähendada palju, sest toetus võib Johnsoni jaoks avada tee leppe parlamendist läbi surumiseks.

Johnson on öelnud, et May lahkumislepe on surnud. Tema poolt esitatavad ettepanekud keskenduvad peamiselt just Iiri piiri tagavaraplaani küsimusele. Näiteks üritatakse jõuda kokkuleppele Iiri saare põllumajandus- ja toiduainesektori osas ning pakutakse välja võimalik ajapiirang tagavaraplaani teiste elementide jaoks.

Põhja-Iiri Demokraatlik-Unionistlik Partei (DUP) on küll tagavaraplaani vastu, kuid on viimastel nädalal samuti näidanud üles valmidust leppe saavutamiseks. Ajakirjanduse teatel on DUPiga räägitud plaanidest, mida Johnson järgmisel nädalal Brüsselis esitleda soovib.

DUPi liider Arlene Foster ütles, et on valmis kaaluma tagavaraplaani ajapiirangut, kuid hoiatas, et plaani kaalumine ei tähenda sellele heakskiidu andmist.

Iiri peaminister Leo Varadkar tunnistas eelmisel nädalal, et lahkumislepet võidakse muuta, kuid rõhutas, et Suurbritannia ja Iirimaa seisukohad on endiselt väga erinevad.