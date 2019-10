Lõunanaabritele ei sobi: Läti politseijuht ei pea Eestis juurutatud rahunemispeatust isegi katse korras võimalikuks

Teatavasti võib nüüd Eestis kiiruseületajaid trahvi asemel oodata rahunemispeatus. See tähendab, et kiirust ületanud autojuht saab valida, kas maksab trahvi või ootab tee ääres vastavalt rikkumise tõsidusele kas 45 või 60 minutit.

Tegemist ei ole veel kindla meetmega, vaid ühega politsei- ja piirivalveameti (PPA) lähiajal käiku minevatest käitumisteadlikest eksperimentidest, mille eesmärk on muuta eestlaste liikluskäitumist, kus kiiruse ületamine on sotsiaalne norm.

Krapsis märkis, et peale Eesti ei tea ta ühtki teist EL-i riiki, kus rahunemispeatus oleks kasutusel. Ta tuletas meelde, et hiljuti oli Lätis suur diskussioon kiiruseületamise eest määratavate trahvide küsimuses. Trahve küll suurendati, kuid need on jätkuvalt EL-is ühed väiksemad.