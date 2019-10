Ukraina president läks venemeelsete separatistidega kokkuleppele

Teisalt nähakse saavutatud kokkuleppes esimest sammu selles suunas, et toimuda võiks Normandia neliku tippkohtumine ehk kohtumine, kus osaleksid Ukraina, Venemaa, Prantsusmaa ja Saksamaa. Venemaa on seni öelnud, et keeldub sellist kohtumisest kuni Ukraina lubab korraldada Donbassis kohalikud valimised.

Zelenskõi märkis, et valimised Donbassis ei saa toimuda, kui seal viibivad sõjalised jõud. «Me ei lähe iialgi valimistele, kui seal on sõdurid,» sõnas ta.

Zelenskõi lubas, et sel ajal, kui Donbassi okupeeritud aladel valimised korraldatakse, ei ole need alad enam Kiievi kontrolli alt väljas.

«Kui me tahame, et need valimised peetakse kooskõlas Ukraina seadustega, saame aru, et ei saa olla mingeid kuulipildujaid ja piir peab olema meie kontrolli all,» ütles ta.