Rumeenia esitas tagasilükatud voliniku asemele kaks kandidaati

«Meie esimene valik on Dan Nica,» ütles Dăncilă teisipäeva õhtul valitseva Sotsiaaldemokraatliku Partei (PSD) juhtkonna kohtumisel.

Nica on praegune Euroopa Parlamendi liige ja endine Rumeenia sise- ja kommunikatsiooniminister.

Peaminister lisas, et Rumeenia teine valik on diplomaat Gabriela Ciot juhuks, kui Euroopa Komisjoni järgmine president Ursula von der Leyen peaks Nica tagasi lükkama, et hoida komisjonis lubatud soolist tasakaalu.