Johnson esitab Euroopa Liidule ultimaatumi

«Ühendkuningriik lahkub Euroopa Liidust 31. oktoobril, saagu mis saab,» kuulutas Johnson oma kõnes parteikaaslastele.

Johnson kõneles Manchesteris toimuval konservatiivse partei iga-aastasel konverentsil ja tõdes, et tema Brexiti-leppe ettepanekud on õiglased ja mõistlikud. Samuti kinnitas Johnson naljatelmisi, et kuulab alati oma ema sõna ja kuna tema ema hääletas Brexiti referendumil EList lahkumise poolt, tuleb tal see soov täita.

Suurbritannia lahkub oktoobri lõpus

Briti meedia teatel esitas Johnson ELile ultimaatumi, sest rõhutas, et tegemist on viimase pakkumisega saavutada lahkumislepe. Peaministri sõnul lahkub Suurbritannia ühendusest 31. oktoobril olenemata sellest, kas lepe saavutatakse või mitte.

«Leppeta Brexit pole lahendus, mida soovime. Ent sõbrad, las ma ütlen teile, see on lahendus, milleks oleme valmis,» sõnas Johnson.

Johnsoni ettepanekuid pole veel täies mahus avalikustatud, aga nende kohta on lekkinud infot, mille põhjal väljendasid oma vastuseisu nii Iiri Vabariik kui Euroopa Liit.

Nimelt avaldas Briti meedia juba eile, et Johnson kavatseb Iiri piiriga seotud küsimuse lahendada tollipostide loomise ja veokite reaalajas jälgimisega ehk luuakse piiritaristu. See on miski, mille rajamisest Suurbritannia on varem lubanud hoiduda.

Tänases kõnes rõhutas Johnson, et nn kõva piiri tekkimise vältimiseks kasutatakse tehnoloogilisi lahendusi. Samuti lisas ta, et tema ettepanekutega kaitstakse põllumeeste ja ärimeeste huvisid mõlemal pool piiri, kirjutas BBC.

Iirimaa asepeaminister Simon Coveney ütles lekkinud ettepanekuid kommenteerides, et need on murettekitavad.

«Loomulikult uurime iga ettepanekut tähelepanelikult, aga kui lekkinud info vastab tõele, siis ei paista see miski, millega saab kokkuleppele minna,» sõnas ta kinnitades taas seisukohta, et Iirimaa saarele ei või tulla piirirajatisi ega -kontrolli.

Üks anonüümseks jäänud ELi ametnik ütles aga lekkinud ettepanekute sisu kommenteerides The Guardianile, et kui etteapanekud on tõesti sellised, nagu lekitatud dokumendis näha, siis see läheb kanalisatsioonist alla nagu ämbritäis okset.

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker lubas Johnsoniga täna telefoni teel vestelda ja tema uusi ettepanekuid arutada. Junckeri pressiesindaja kinnitas, et ettepanekutega tuleb alles tutvuda, aga kindel on, et ELi jaoks jääb kõige tähtsamaks see, et Põhja-Iirimaa ja Iiri Vabariigi vahele ei tuleks kõva piiri.

Brüsselis peaksid täna kohtuma ka Briti Brexiti-läbirääkija David Frost ja ELi Brexiti-läbirääkija Michel Barnier.

Ajapikendust ei taotle

Varem on Johnson öelnud, et ei kavatse paluda ühenduselt Brexiti edasilükkamist, sest see oleks ebavajalik ja liiga kulukas. Ent eelmisel kuul parlamendis vastu võetud seadus kohustab peaministrit paluma Brexitile ajapikendust, kui Johnson ei saavuta ELiga kokkulepet 17. oktoobriks.

Ajalehele The Sun antud intervjuus ütles Johnson, et ta annab ELile 10 päeva esitada oma ettepanekud ja leida kompromiss.