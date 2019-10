Pakistanis võib aset leida Talibani ja USA eriesindaja kohtumine

Kui info Khalilzadi Pakistanis viibimise kohta peaks tõele vastama, oleks see Ühendriikide erisaadiku ja Talibani juhtfiguuri jaoks esimene võimalus kohtuda pärast poolte läbirääkimiste katkemist kuu aja eest.

7. septembril teatas USA president Donald Trump, et tühistab Talibani liidrite ja Afganistani presidendi Ashraf Ghaniga plaanitud salakohtumise Ühendriikides Camp Davidis, ja lisas paar päeva hiljem, et tema silmis on kõnelused Talibaniga «surnud».

Afganistani mässuliste pressiesindaja Zabihullah Mujahid kirjutas Twitteris, et Baradari Pakistani-visiit on neljas peatus ringreisil, mille käigus on ta külastanud Venemaad, Hiinat ja Iraani.

Mull Abdul Ghani Baradar on Talibani poliitilise tiiva juht ja resideerub tavaliselt Kataris, kus talibid pidasid alates jaanuarist Khalilzadi juhitava USA delegatsiooniga kõnelusi.

Taliban ähvardas pärast kõneluste katkemist hoogustada vägivalda Afganistanis, kuid jättis avatuks võimaluse läbirääkimisi jätkata.

Pakistani suurima ingliskeelse päevalehe Dawn andmetel saabus Khalilzad Islamabadi teisipäeval. Pakistani välisministeerium ja USA saatkonnad Kabulis ja Islamabadis seda ei kinnitanud.

Kõrge Talibani allikas Pakistanis ütles AFP-le, et liikumine on teadlik Khalilzadi riigis viibimisest ja on valmis temaga kohtuma. «Me ei ole kõnelustelt minema kõndinud, seda tegi Ameerika,» ütles ta.

Teine kõrge Talibani mässuline ütles, et on mulla Baradari otsustada, kellega Talibani delegatsioon kavatseb rääkida.