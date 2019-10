Marko Mihkelson: Venemaa tahab kogu Ukrainat endale

Tellijale

«Ukraina president on väga tõsises kahvlis,» leiab Mihkeson. «Ta sai rahvalt väga tugeva mandaadi ja tunnetatavalt on olnud üks tema eesmärk lõpetada sõda Ida-Ukrainas ehk taastada rahu.»

Mihkesoni sõnul on see soov mõistetav, sest Ukraina ühiskond on viis aastat kestnud sõjast tüdinenud. See innustab presidenti leidma võimalusi pingete maandamiseks ja Ukraina huvides oleva kokkuleppe saavutamiseks.

«Aga igasugused lepped Venemaaga, eriti situatsioonis, kus Venemaa rõhutab, et tema pole konflikti osapool, räägivad lihtsalt sellest, et Venemaa diplomaatia on olnud edukas oma tahte pealesurumises,» ütles Mihkelson.