Peruu asepresident astus tagasi ja kutsus korraldama uusi valimisi

OAS teatas teisipäeval, et parlamendi laialisaatmise seaduslikkusele peab hinnangu andma Peruu põhiseaduskohus, lisades, et «riigi poliitilise polariseerumise lahendamine valimiste teel oleks õiglane».

2018. aasta märtsis presidendiks saanud Vizcarra on olnud alatasa vastasseisus kongressiga, kus on enamuses Fujimori erakond Rahva Jõud. Parteijuht ise on Brasiilia ehitushiiu Odebrechtiga seotud korruptsioonisüüdistuse tõttu vahi all.