Soome riikliku postifirma juht paneb ameti maha

«Usun, et praegu on õige hetk tänada ning teha ruumi uuele inimesele ettevõte eesotsas,» teatas Malinen pressiteates.

Posti juhatuse esimees Markku Pohjola möönas täna pressikonverentsil, et Posti juhatusel on põhjust enesekriitikaks, vaadates kuidas käsitleti Malineni palgatõusu ja ametiühinguga läbirääkimistel tekkinud kriisi. Malinen ise pressikonverentsil ei osalenud.

Pohjola rõhutas, et suurklientide silmis on Posti maine hea ning et «kliendile pakutav kvaliteet on heal tasemel».