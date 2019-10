Kuopio mõõgaründaja kannatas koolikaaslaste sõnul kiusamise all

«Kui räägite teda tundvate inimestega, siis kindlasti kuulete, et ta on üksildane ja eemalehoidev,» rääkis ründajaga Siilinjärvel koos õppinud koolikaaslane Helsingin Sanomatele.

1994. aastal sündinud Marin käis Siilinlahti algkoolis, põhikoolis Ahmo koolis ja edasi lõpetas Siilinjärve gümnaasiumi. «Tal ei olnud tegelikult sõpru, ta oli palju üksi.»

Kuopios Särkiniemis asuv ühiselamu, kus kahtlustatav elas. FOTO: Vesa Moilanen / AFP / Scanpix

Koolikaaslase sõnul ei olnud omaette olek Marini enda valik, vaid teda hakati kiusama juba algkooli päevil. «Minu meelest ei olnud ta üksi omal soovil, ta oli jäetud kõrvale,» ütles koolikaaslane.

Marin oli nagu ta vendki huvitatud konsoolimängudest. Sõpru oli tal juba algkoolis vähe ja põhikoolis läks olukord hullemaks, lisas koolikaaslane. Mõned sõbrad, kellega ta oli varem aega veetnud, kadusid ta suhtlusringkonnast.

Üks kiusamise põhjusi olevat olnud tema välimus. «Võib- olla oli siin oli tegu sellega, et ta oli nooremana veidi suurema kehaga ja kandis alati tumedaid dressipükse ning pikkade varrukatega pluusi. Alati on kergem kiusata teisi, kui olla ise kiusatav.» Koolikaaslane lisas, et sellisel inimesel on väga tähtis saada abi.

Teo tõsidusest hoolimata leiab koolikaaslane, et Marini nime avalikustamine on liiast, sest see tähendab lõplikku häbimärgistamist.

Politseinikud Särkiniemis asuvat ühiselamut läbi otsimas. FOTO: Vesa Moilanen via www.imago-images.de / imago images/Lehtikuva / Scanpix

Helsingin Sanomat kõneles kümnete ründaja koolikaaslastega ning kõik rääkisid sellest, et noormeest kiusati nii alg- kui ka põhikoolis. Kiusamine keskendus muu hulgas tema kehakaalule, näiteks kehalise kasvatuse tunnis. Ei ole teada, kas ta rääkis kiusamisest ka mõnele täiskasvanule.

Koolikaaslaste sõnul oli eile kutsekoolis mõõgaga inimesi rünnanud Marin tark ja suhteliselt vaikne õpilane. Põhikoolis oli tal ka sõpru.

Eilsest rünnakust on teada, et Marin ja naisohver, kelle ta tappis, õppisid kutsekoolis samal erialal. Politsei esialgse info kohaselt ei ole teada, et ründajal oleks olnud suhe ühegi ohvriga.

Helsingin Sanomat kirjutas, et Marin kolis Kuopio Särkiniemes asuvasse ühiselamusse 2015. aasta märtsis. Üks tema naaber meenutas, et kuulis augustis kedagi tükk aega ust avamas ja vaatama minnes selgus, et see oli Marin, kes üritas oma korteri ust lahti saada. See tal aga ei õnnestunud ja umbes viis minutit hiljem ta lahkus sõnagi lausumata. «Ta isegi ei tõstnud pilku, kuigi ma seisin kõrval. See oli nii kummaline vahejuhtum, et ma rääkisin sellest ka õpingukaaslastele,» ütles naaber.

Järgmisel päeval kohtus naaber Mariniga trepikojas. «Küsisin talt, et kas meil on probleeme, sest me ei räägi üldse. Ta vastas mulle, et on lihtsalt hästi uje inimene. Ütlesin talle seepeale, et ta võib minuga rääkida küll.»

Naabri sõnul kostis vahetevahel Marini toast keset ööd kummalist lärmi. «Tundus, nagu oleks seal asju lõhutud või kukutatud. See oli minu arust kummaline, sest see juhtus keset ööd.»

Naaber lisas, et juhtunu oli väga üllatav. «Ma ei uskunud, et ta suudaks midagi sellist teha. Ta ei tundunud piisavalt tugev ega agressiivne.»

Ka teine naaber, 28-aastane naine rääkis, et Marin ei vastanud väga tihti tervitustele. «Nägin teda tihti ja tervitasin, kuid ta ei vastanud tervitustele,» sõnas naine. «Arvasin, et selline käitumine on Soomes tavaline, kuid nüüd see hirmutab mind.»

Naise toakaaslane lisas, et nägi Marinit viimati esmaspäeval. «Ta tassis pikliku kujuga valget pappkasti. Läksin trepist alla ja nägin teda üles oma tuppa minemas. Mõtlesin, et ehk ta tellis midagi internetist.»