USA katsetas mandritevahelist ballistilist raketti

Sõjaväe teatel saadeti rakett teele Californiast Vandernbergi õhuväebaasist kohaliku aja järgi kell 1.13 (Eesti aeg kell 11.13). Lennu pikkus oli 6750 kilomeetrit ning see lõppes Vaikses ookeanis Marshalli saartel asuval Kwajaleini atollil, ütles tuumaheidutusega tegelev õhuväe väejuhatus AFGSC.

«Katsetus näitab, et Ühendriikide tuumaheidutus on terviklik, painduv, valmis (tegutsema) ning kokku pandud selliselt, et ta suudab heidutada 21. sajandi ohte ja anda meie liitlastele kindlust,» lausus väejuhatus.