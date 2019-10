Gazprom ähvardab ehitada Nord Stream 2 Taani vetest mööda

Lõpusirgele jõudnud projekti viimane suurem takistus on Taani, kes peab andma loa viia gaasitoru läbi tema majandusvööndi Läänemeres.

Gaasijuhtme ehitus pani Lääne-Euroopa muretsema suureneva sõltuvuse pärast Vene gaasist. Kardetakse ka, et Moskva saab selle abil suurendada survet Ukrainale, sest Euroopa sõltub juhtme valmimise järel Ukraina transiidist vähem.

Nord Streami suure toetaja Saksamaa argument on, et see tagab vastuvõetava hinnaga usaldusväärse varustatuse,