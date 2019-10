Leht: Venemaa eriväelased tunnevad end Norra pinnal nagu oma kodus

Norra väljaanne Aldrimer teatas hiljuti, et viimasel ajal on intensiivsemaks muutunud Venemaa erivägede tegevus Norra pinnal. Väidetavalt on erioperaatorid luuranud olulisi objekte ja infrastruktuuri ning toonud piirkonda jälgimissüsteeme. Väljaande teatel pärinevad nende andmed liitlasriikide luureteenistustelt.

Väidetavalt on Venemaa põhjalaevastik mobiliseerinud vähemalt ühe eriotstarbelise allveelaeva P-650, mille eesmärgiks on just eriväelaste varjatud kohaletoimetamine. Portaali teatel on Venemaa luurajad Norra ranniku lähedale jõudmiseks kasutanud muu hulgas ka Vene kalalaevu. Väidetavalt on üksused kohale toimetatud hilisõhtuti või öösiti.

Novaja Gazeta valduses on kuvatõmmised Venemaa Tšetšeeni spetsnazi liikmete poolt sotsiaalmeedias tehtud postitustest. Nende dateeringutest, geolokatsioonist ning kommentaaridest ilmneb, et «Kadõrovi lendsalk», nagu üksuse võitlejad ise ennast nimetavad, tegutseb Svalbardis, sealhulgas selle Norra-osas alates 2016. aastast.

Nii avaldas üks tšetšeeni eriväelane mullu märtsis kasutajanime bes_600 all grupifoto Grožnõi lennujaama taustal seisvates sõjaväevormis meestest. Eriväelane on juurde lisanud kommentaari: «Vahva 16 aasta. Lendasime Arktikasse.» Küsimusele puuduva teenistuskaaslase kohta on antud vastus: «Nad sõitsid siis Norrasse. Töö asjus sõitsid.»

Teisel fotol on sama kasutaja koos tsiviilriietuses vanema mehega jäädvustatud tuumajäälõhkuja Sovetski Sojuz taustal. Kommentaar on lühike: «Džihaad».

Instagramist võib leida ka fotosid ja videosid, kus kasutaja bes_600 on jäädvustatud koos eriväelasega akhaev_07_95. Mullu 9. veebruaril avaldas akhaev_07_95 enda selfi-foto, millel on näha veokit kirjega «Svalbard lufthavn» (Svalbardi lennujaam). Geotag näitab selgelt, et foto on tehtud Svalbardis. Mehel on seljas Groznõi langevarjukeskuse embleemiga vorm.

Kasutaja kontolt võib leida hulgaliselt fotosid teemaviitega @ruspetsnaz – spetsnazi akadeemiast, ainsast Venemaa eraõppeasutusest, mis valmistab ette elukutselisi eriväelasi. Õppeasutus asub Gudermesis ja seda kureerib Tšetšeeni liider Ramzan Kadõrov isiklikult. Akadeemias valmistatakse ette snaipereid, ründeväelasi-alpiniste, dessantväelasi. Seal õpetatakse laskma eri relvadest, pidama lahingut asulates ja mägisel ning metsasel maastikul.

«Lendsalga» Arktika-õppustest on mainitud ka õppeasutuse kodulehel. Tšetšeeni eriväelaste viibimine Arktikas pole saladus. Eelmisel aastal teatas Kadõrov Murmanskis ja Franz Josephi maal toimunud õppustest. Kuid eriväelaste viibimist Norra territooriumil Tšetšeeni liider ei maininud.

Väljaanne märgib, et Venemaa rahvuskaardi võitlejad – aga Tšetšeeni spetsnaz kuulub selle koosseisu – ei saa külastada NATO riike turistidena. Seega tuleb antud juhul kõne alla ainult väejuhatuse poolt heaks kiidetud dessanteerumine saarestikus. Ühel fotol, mis on dateeritud 20. jaanuariga, on võitlejat akhaev_07_95 kujutatud laadungi mahalaadimisel, automaat käes. Fotol geosildi kohaselt on see tehtud Norra haldusalasse kuuluva Svalbardi administratiivkeskuses Longyearbyenis.

