Talibani juhid kohtusid Pakistani välisministri ja luurejuhiga

Pooled teatasid juba peatsest kokkuleppest, kui USA president Donald Trump 7. septembril teada andis, et tühistab Talibani liidrite ja Afganistani presidendi Ashraf Ghaniga plaanitud salakohtumise Ühendriikides Camp Davidis, ja lisas paar päeva hiljem, et tema silmis on kõnelused Talibaniga «surnud».