Vene mees andis Apple'i kohtusse: iPhone muutis mu geiks

GayCoin on vähetuntud krüptovaluuta, mille Twitteri kontol olevas tutvutuses öeldakse, et tegemist on LGBT kogukonnale mõeldud krüptovaluutaga, mis võimaldab kaubelda rahus ja stiilselt.

Kohtuhagis kirjutas mees, et ta mõtles tõepoolest, et ei tohiks anda hinnangut enne proovimist ja seetõttu otsustas ta astuda samasoolisesse suhtesse. Hagist ei tule välja, kuidas täpselt krüptoraha saamine ja suhtesse astumine seotud olid.

«Kaks kuud hiljem võin öelda, et imetlen seda intiimsust, mis on tekkinud minu ja minu sookaaslase vahel ja ma ei saa sellest enam välja,» kirjutas mees. «Mul on püsisuhe ühe mehega ja ma ei tea, kuidas seda oma vanematele selgitada. Pärast eelpool mainitud sõnumi saamist on minu elu teinud pöörde halvemuse poole ja ma ei ole enam kunagi normaalne.»