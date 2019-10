Johnsoni Brexiti-kava sai nii kiita kui laita

Euroopa Komisjoni president rõhutas täna, et Briti peaministri Boris Johnsoni Brexiti-ettepanekutes on probleemseid punkte, mille kõrvaldamise kallal peab Suurbritannia tööd tegema. Osa Briti parlamendisaadikuid aga usub, et Johnsoni muudatusettepanekuid arvestav Brexiti-lepe võiks hääletusel läbi minna.