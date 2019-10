Teadlased: India-Pakistani tuumasõjas sureks 100 miljonit inimest

Kaotust kartes ründab Pakistan sissetungijaid tuumarelvadega, vallandub ajaloo suurima ohvrite arvuga konflikt, mis toob kaasa katastroofilise kliimajahenemise - rängima pärast viimast jääaega.

Sellisest stsenaariumist lähtusid teadlased, kelle arvutuste põhjal sureks tuumasõja tõttu otsekohe 100 miljonit inimest. Järgneks ülemaailmne nälg, põhjuseks miljonid tonnid tahma, mis blokeeriks kümneks aastaks päikesevalguse.

Teadlaste stsenaariumi on teinud aktuaalseks viimasel ajal süvenenud pinged Lõuna-Aasia tuumariikide India ja Pakistani vahel, kes on pidanud Kashmiri pärast maha mitu sõda ja suurendavad kiiresti oma tuumaarsenale.

Kummagi riigi käsutuses on praegu umbes 150 tuumalõhkepead, 2025. aastaks peaks nende arv ületama 200 piiri.

«Kahjuks on see ajakohane, sest India ja Pakistan on endiselt Kashmiri pärast konfliktis ja iga kuu võib lugeda inimestest, kes piiril surma saavad,» ütles üks artikli autoreist, Rutgersi ülikooli keskkonnateaduse professor Alan Robock.

India peaminister Narendra Modi tühistas augustis India Kashmirile autonoomia tagava eristaatuse. Tema Pakistani ametivend Imran Khan hoiatas eelmisel nädalal ÜRO-s, et tüli võib kasvada üle tuumasõjaks.

Kahe Lõuna-Aasia tuumariigi viimane sõjaline vastasseis puhkes veebruaris, mõlemad tõmbusid siiski tagasi.

India poliitika välistab esimesena ründamise, kuid jätab endale õiguse anda tuumalöök, kui teda tabama rünnak massihävitusrelvadega.

Pakistan on deklareerinud, et laseb tuumarelvad käiku vaid juhul, kui ei suuda sissetungi tavarelvadega peatada või kui teda esimesena tuumarelvaga rünnatakse.

Artikli autorid rõhutavad, et ehkki nende stsenaariumis vajutab Pakistan esimesena tuumanupule, ei taha nad väita, et see on tõenäolisem kui vastupidine variant.

Võttes aluseks riikide praeguse rahvaarvu ja eelduse, et suurema tõenäosusega rünnatakse linnu, sureb vastastikuste tuumalöökide korral teadlaste hinnangul kuni 125 miljonit inimest

Teises maailmasõjas sai surma umbes 75-80 miljonit inimest.

Antud stsenaariumi järgi lastakse käiku 100 tonni relvi - üle kuue korra rohkem kui Hiroshimale heidetud pommides.

Üks selline pomm tapaks kaks miljonit inimest ja tekitaks vigastusi 1,5 miljonile. Enamiku ohvreid põhjustaksid aga plahvatusele järgnevad tulekahjud.

«Indias oleks hukkunuid ja vigastatuid kaks või kolm korda rohkem kui Pakistanis, sest meie stsenaariumi järgi kasutaks Pakistan Indiast rohkem relvi ja ka seetõttu, et Indias on rohkem elanikke ja linnad on palju tihedama asustusega,» kirjutavad teadlased.

Aga Tuuma-Armageddon oleks alles algus.

Teadlased on välja arvutanud, et tuumaplahvatustest põhjustatud tuletormid paiskaksid õhku 16-36 miljonit tonni tahma (millest kuni 99 protsenti moodustab süsinik) ja mis leviks nädalatega üle kogu maailma ning jõuaks atmosfääri ülakihtidesse.

Tahm neelaks päikesekiirguse, Maale jõuaks 20-35 protsenti vähem päikesevalgust, maapinna temperatuur langeks 3,6-9 kraadi võrra ning sademete hulk kahaneks 15-30 protsendi võrra.

Mõju kestaks kuni 10 aastat ja tooks kaasa ülemaailmse toidupuuduse.