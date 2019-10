Ursula von der Leyen laseb kontori kõrvale magamistoa ehitada

Teiseks plussiks on see, et von der Leyen ei pea hommikuti aega veetma Brüsseli liiklusummikutes.

Märkimisväärne on ka see, et Euroopa Komisjoni presidendil polegi Brüsselis ametlikku ametikorterit. Komisjoni praegune president Jean-Claude Juncker on kogu oma ametiaja elanud hotellis ja maksnud selle eest igas kuus 3250 eurot.