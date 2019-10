Putinit välja ajama läinud Siberi šamaan kuulutati süüdimatuks

«Eksperdid leidsid, et Jakuutia šamaan Aleksandr Gabõšev on vaimselt haige, ütlesid (julgeolekuameti) FSB Jakuutia haru uurijad meie advokaadile Olga Timofejevale, kes Gabõševit esindab,» teatas ühendus.

«Me loeme järeldusi laupäeval ja järgmisel nädalal viime läbi omapoolse hinnangu koos sõltumatute ekspertidega, nende seas Moskva omadega. Me usume, et ambulatoorsel läbivaatusel ja ajapiirangutega on võimatu teha usutavaid ja põhjalikke järeldusi kahtlusaluse vaimse tervise kohta,» lisas rühmitus.

«Jumal ütles, et ta (Putin) on deemon,» rääkis Gabõšev juulis sõltumatule telekanalile Dožd. «Loodus ei salli teda. Kus ta iganes on, seal on kataklüsmid ja terroriaktid.»