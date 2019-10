Johannesburgi lennujaamas konfiskeeriti 342 kilogrammi lõviluid

«Kui laadungit kontrolliti, leiti 12 kasti lõviluudega, mis olid pakitud alumiiniumkilesse ja kaalusid ühtekokku 342 kilogrammi,» ütles ministeerium avalduses, lisades, et deklareerimata kastid olid teel Malaisiasse.

Ministeeriumi kõneisik Albi Modise ütles, et kuigi vangistuses kasvanud lõvide luude eksport on seaduslik, on selleks vaja eriluba.