Gandhi tuhk varastati tema 150. sünniaastapäeval

Tuhk varastati India keskosas asuvast memoriaalist, kus seda on hoitud alates 1948. aastast, mil hindu äärmuslane Gandhi tappis.

Madhya Pradeshi osariigis asuva Rewa linna politsei kinnitas, et uurib vargust ja «rahvuslikku ühtsust ning rahu ohustavat tegevust».

Mälestusmärgi hooldaja Mangaldeep Tiwari sõnul on varaste teguviis häbiväärne. «Ma avasin (Bapu) Bhawani värava varahommikul, sest oli Gandhi sünnipäev. Kui umbes kell 23 naasin, nägin, et tema maised jäänused on kadunud ja tema pilti oli rüvetatud,» rääkis Tiwari.