Pariisi noaründajat tabas abikaasa sõnul psühhoos

Varasemate spekulatsioonide kohaselt võisid Harponi rünnaku ajendiks olla töökohal tekkinud erimeelsused. Harponi abikaasa tunnistas politseile, et mehel oli tüli ülemustega ning tundis, et tema tööd ei hinnata piisavalt. Lisaks oli abikaasa väitel mees 70 protsendi ulatuses kurt.

Politseiliidu ametniku Christophe Crépini sõnul olid ründaja ja tema ülemuse suhted pingelised. «Ma ei usu, et see oli terroriakt,» lisas Crépin, kes ründajat isiklikult tundis. Politsei on teatanud, et ei uuri rünnakut terroriaktina.