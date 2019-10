Soome valitsuse umbusaldushääletus kukkus läbi

Arupärimises märgiti, et valitsus on planeerinud järgmise aasta eelarves kulusid rohkem kui tulusid, omamata ettekujutust sellest, kuidas need kulud kaetud saavad. Sooviti teada, kuidas plaanib valitsus viia Soome majanduse valitsusperioodi lõpuks tasakaalu, kui tööhõivemäär ei kasva seatud eesmärkide järgi.