Soome ehitusfirmadele on eestlased juba liiga kallid

Ehitusplatsidel hangitakse konkurentsi karmistudes üha odavamat tööjõudu. Eelmisel nädalal tegi Rakennuslehti ehitusplatsidel ringkäigu, mille käigus selgus, et Eesti puusepad hakkavad olema Soome ehitusettevõtetele juba liiga kallid. Soomes teenivad nad umbes 14-15 eurot tunnis, kuid Eestis on palgatase tõusnud juba 11 euroni tunnis.

Soomlastele valmistab probleeme see, et ka valgevenelased ning ukrainlased soovivad minna tööle pigem Eestisse kui Soome, kus elamine on kallis. Lätlased ja leedukad on juba pikka aega läinud Rootsi ja Norra ning vältinud Soomet.

Asemele on tulnud näiteks poolakad, rumeenlased, slovakid ja horvaadid. Helsingi lähipiirkonnas asuvatel ehitusplatsidel võib olla 40-50 rahvust ning töötajaid juhendatakse isegi hiina, somaalia, albaania ja araabia keeles.

Lahtis olid sillaehitusel Hispaaniast pärit armeerijad, kuna soomlasi selline raske ning tihti külma ilmaga tehtav töö enam ei huvita. Ühe põhjus on Rakennuslehti sõnul ka see, et armeerijatele ei maksa enam nii suurt palka kui varasemalt.

Tellinguid panevad ehitustel tihti kokku rumeenlased. Varasemalt tegid seda tööd paljud otse vanglast tulnud soomlased ning võrreldes nendega tunduvad rumeenlased ehitusfirmadele turvaliste ning professionaalsete töötajatena.

Poolakatest betoneerijad on Helsingi lähipiirkonnas juba tuttav nähtus. Kui ehitusfirma YIT eelmisel aastal ühe poolakate seltskonna oma ehitusplatsilt välja viskas, said mehed praktiliselt kohe lähedal asuvalt ehitusplatsilt tööd.

Poolakad ei ole aga odavtööjõud. Esimene pakkumine nende poolt võib olla hea, kuid kui poolakad kuulevad, mida nende sõbrad teenivad, õpivad nad kiiresti enda tööd paremini hindama. Seetõttu on mõnel tööandjal suur soov tuua veel odavamat tööjõudu väljaspoolt Euroopa Liitu.

Palju maalreid on tulnud Usbekistanist. Põhjuseks on toodud seda, et nad jaksavad teha raskeid krohvimistöid kiirema tempoga kui Soome kutsekoolides maalrieriala lõpetanud Soome mehed, naistest rääkimata. Tõeline põhjus kipub Rakennuslehti sõnul olema siiski usbekkidele makstav madalam palk.

Soome keskkaubanduskoda tegi sel nädalal lobitööd vajaduspõhisuse kaotamiseks, mille järgi tuleb enne elamisloa andmist välismaalasest töötajale teha kindlaks, et Soomes ei ole vastava töö jaoks piisavalt tööjõudu.

«Ettevõtete poolest oleks suurim tööjõu sisserännet puudutav muudatus loobuda Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna riikidest väljaspoolt tulevate töötajate vajaduspõhisusest,» teatas keskkaubanduskoda.