Briti valitsuse dokument viitab Brexiti pikendamise võimalusele

Kõrgemas tsiviilkohtus etteloetud dokument viitab, et Johnson kavatseb pidada kinni parlamendi vastuvõetud seadusest, milles nõutakse, et ta taotleks Brexitile ajapikendust, kui 19. oktoobriks pole leppeni jõutud.

Advokaat Jo Maugham säutsus Twitteris, et tema ja teised lugesid valitsuse teatist, kus vastav lubadus antakse.

Maugham esindab seadusandjaid ja aktiviste, kes pöördusid Šoti kohtu poole tagamaks, et Johnson järgib seadust, millega leppeta Brexit ära tahetakse hoida.

Johnson on avalikult öelnud, et ei taotle Brexiti pikendamist mingil juhul ja, et blokist lahkutakse 31. oktoobril kasvõi leppeta.