Soomes hukkus tulistamises inimene

Pohjanmaa politseijaoskonnast teatati, et esialgse info kohaselt tundsid tulistaja ja ohvrid üksteist. Tomi Mansikkamäki Pohjanmaa politseijaoskonnast teatas, et kahtlustatav on ametivõimude valduses, kuid ei osanud õelda, kas politsei on kahtlustatava kinni võtnud.

«Ma ei oska täpselt õelda, kas ta on kinni võetud, kuid kahtlustatav ei liigu kindlasti kuskil rahva seas,» sõnas Mansikkamäki. «Kohalikud ei pea kartma, et keegi liigub relvaga ringi. Teos kahtlustatav on ametivõimude valduses ehk politseil on teadmine, kus see inimene on.»