Spionaažis süüdistatuna Iraanis kinni peetud Austraalia paar vabanes

Payne teatas laupäeval, et King ja Firkin jõudsid kodumaale tagasi pärast «väga tundlikke läbirääkimisi» Teheraniga.

«Meil on äärmiselt hea meel ja me tunneme kergendust, et oleme turvaliselt tagasi Austraalias armsate inimeste juures,» ütles paar avalduses.