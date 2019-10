Abiorganisatsioon: kaks miljonit Lääne- ja Kesk-Aafrika last ei pääse kooli

Ligi 9200 kooli on suletud ja 44 000 õpetajat ei saanud õppeaasta algul julgeolekuohu tõttu tööle minna.

Ainuüksi Burkina Fasos on suletud üle 2000 kooli. Turvalisusega on probleeme nii Kesk-Aafrika Vabariigis, Kamerunis, Tšaadis, Kongo Demokraatlikus Vabariigis, Malis, Nigeris kui Nigeerias.

Save the Childreni andmetel on osa koolidest suletud sellepärast, et neisse majutatakse vägivalla eest põgenenud inimesed.