Erdoğan ähvardas taas Süüria kurdide vastu operatsiooni käivitada

President on varemgi hoiatanud, et Türgi kannatus on katkemas, sest USA-ga augustis kokku lepitud puhvertsooni loomine Süüria põhjapiirile ei edene.

«Meil on ettevalmistused tehtud, tegevuskavad valmis ja vajalikud juhised antud,» ütles Erdoğan televisioonis edastatud kõnes ja lisas, et pealetung võib alata juba «täna või homme».

«Me viime selle läbi maal ja õhus,» lisas ta ja täpsustas, et operatsioon toimub Eufrati jõest idas.

Erdoğan on piiriülese rünnakuga korduvalt ähvardanud ja viimasel ajal on ta andnud märku, et USA-ga puhvertsooni rajamine ei arene Ankarale soovitud viisil.

USA-Türgi ühispatrull on küll tööle hakanud, aga Türgi tahab kiiresti «turvatsooni», et saata Süüriasse tagasi kaks miljonit Türki saabunud põgenikku. Kokku on Türgis üle 3,6 miljoni Süüria põgenikku.