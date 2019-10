Türgi võttis kinni viis Saksa kodanikku süüdistatuna propaganda levitamises

Agentuur ütles, et viis isikut võeti kinni sel nädalal ja neid hoitakse Ankaras.

Mezopotamya andmetel on sakslaste vahistamine seotud uurimisega, mida viib läbi Ankara prokuratuur.

PKK on pidanud võitlust Türgi riigi vastu alates 1984. aastast ning vägivald on nõudnud kümneid tuhandeid inimelusid.

Saksa välisministeerium ütles, et on «teadlik juhtumitest» ning et Saksa saatkond Ankaras annab kinnivõetutele konsulaarabi.