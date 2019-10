Küsitlused: Portugali võimupartei võttis üldvalimistel kindla võidu

Portugalis on Costa ametiajal eelarvepuudujääk kahanenud ja majandus kasvanud rohkem kui Euroopa Liidu keskmine, ehkki ta on tühistanud mõned ebapopulaarsed kasinusmeetmed, mis tema paremtsentristist eelkäijad 78 miljardi euro suuruse rahvusvahelise päästepaketi tingimusena olid kehtestanud.

Sotsialistlik Partei, kes on valitsenud viimased neli aastat kahe vasakäärmusliku erakonna toel, oli mitu kuud enne valimisi paremtsentristlikust Sotsiaaldemokraatlikust Parteist (PSD) mitmekümne protsendipunktiga ees, kuid kampaania lõpuosas on vahe vähenenud.

Portugali proportsionaalse valimissüsteemi järgi on parlamendi absoluutne enamus olnud 42-45 protsenti häältest, see tähendab aga, et Costal on valitsuse moodustamiseks vaja taas vähemalt ühe partei toetust.