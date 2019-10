Endise CIA direktori hinnangul on Trump ohustamas USA stabiilsust

Brennan, kes töötas eelmise USA presidendi Barack Obama administratsioonis ja on olnud üks Trumpi ägedamaid kriitikuid, hoiatas usutluses telekanali NBC saatele «Meet the Press», et demokraatlikud põhimõtted, millele Ühendriigid on rajatud, on praegu murenemas.

Temalt küsiti, kuidas CIA võiks hinnata hetkel USA stabiilsust. «Me vaataksime seda kui väga korrumpeerunud valitsust, mis on praegu ühe väga suure mõjuvõimuga isiku mõju all, kellel on õnnestunud korrumpeerida selle riigi institutsioonid ja seadused,» kõlas vastus.

«Ma arvan, et see ei ole enam demokraatia, kui mõni autokraat on selle enda kätte saanud,» lausus endine CIA direktor.

«Arvestades riigi polariseeritust, näeme praegu tohutut poliitilist ebastabiilsust, mis on valitsust alla neelamas,» ütles Brennan ja kritiseeris vabariiklastest seadusandjate pehmust.

«Seega jah, ma arvan, et õhus on tõeline küsimus stabiilsusest,» ütles ta.

Trump tühistas eelmisel aastal Brennani ligipääsu riigisaladusele pärast seda, kui endine CIA direktor oli kritiseerinud presidenti luureteenistuste järelduste kahtluse alla seadmise eest Venemaa sekkumise osas USA 2016. aasta presidendivalimistesse.