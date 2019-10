Valge Maja: Türgi tungib Põhja-Süüriasse

Türgi president Recep Tayyip Erdogan on ähvardanud kuid sõjalise rünnakuna Põhja-Süüria kurdi vägedega, millest paljusid tema valitsus peab terroristideks. USA demokraadid ja vabariiklased on hoiatanud, et Türgi rünnak saadab Ameerika liitlastele kogu maailmas murettekitava sõnumi.